Zeeuwse economie weer bijna op peil van voor de coronacrisis

De economie van Zeeuws-Vlaanderen zit nog niet op het oude niveau (foto: Omroep Zeeland)

In 26 van de 52 regio's, waarin het CBS Nederland verdeelt, doet de economie het in het tweede kwartaal van dit jaar, beter dan in dezelfde periode in 2019. Twaalf regio's zitten nog onder hun economisch niveau van toen. In veertien regio's, waaronder dus het grootste deel van Zeeland (boven de Westerschelde), is het economisch niveau van het tweede kwartaal dit jaar, vergelijkbaar met dat van 2019.

Zeeuws-Vlaanderen blijft nog iets achter

Dat de economie van Zeeuws-Vlaanderen nog niet op het niveau zit van voor de coronacrisis heeft mogelijk te maken met de combinatie van toerisme en havenbedrijven die relatief van grote betekenis zijn voor de economie in de regio. Die sectoren hebben bovenmatig last (gehad) van de coronacrisis.

Als we kijken naar de stand van de economie nu in vergelijking met vorig jaar dan zit Zeeuws-Vlaanderen acht procent in de plus. De rest van Zeeland scoort dan plus 11 procent.