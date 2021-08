Zeeuwse Chantal doet met haar stroopwafelsiroop mee aan een Amerikaanse wedstrijd

Chantal Piët leidt een nomadenbestaan in Amerika (foto: Chantal Piët)

Voor de wedstrijd zijn duizenden nieuwe producten ingezonden. De stroopwafelsiroop is geëindigd bij de laatste twintig. "Vanmorgen moest ik een presentatie houden voor een jury van foodbloggers, politici en mensen van de supermarkt. Ik heb een week lang over die presentatie gedroomd en ben blij dat het nu achter de rug is."

Grote prijs te winnen

Morgen is de bekendmaking van de winnaar in San Antonio. "De winnaar krijgt 25.000 dollar en een gegarandeerde plek op de plank in de supermarkt. De nummer twee krijgt 20.000 dollar en de nummer drie 15.000 dollar en kans op een plek. Als je dit wint dan is dat echt groot. Dat zou wat zijn hé, voor een klein Zeeuws meisje."

Chantal (38) is opgegroeid in Hulst, maar terechtgekomen in de Verenigde Staten. Ze heeft daar haar eigen stroopwafelbedrijf. Omdat ze een vaste woonplaats beu was, heeft ze haar huis verkocht en leidt een nomadenbestaan in Canada en de Verenigde Staten.

