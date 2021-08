'Inval bij chemiebedrijf 3M is terecht en het bedrijf moet keihard worden aangepakt'

Het bedrijf heeft toegegeven illegaal giftige stoffen te hebben geloosd (foto: ANP)

"Dit bedrijf heeft in Amerika al allerlei rechtszaken achter de rug. Ze moeten keihard aangepakt worden als er iets mis blijkt te zijn. Ik ben blij met de Vlaamse autoriteiten, maar ik zou ook willen dat Nederlandse instanties kritisch kijken naar dit soort bedrijven, waar bijvoorbeeld in het buitenland al is bewezen dat ze zaken niet op orde hadden."

Het Belgische chemiebedrijf 3M heeft jarenlang schadelijke stoffen in de Schelde geloosd waarvoor het geen vergunning had. Ook loosde het bedrijf meer dan de afgesproken hoeveelheid PFAS in de Schelde. Naar aanleiding van het lozen van de giftige stoffen is gisteren een inval gedaan.

De Zeeuwse Milieufederatie vindt het schokkend dat dit jarenlang kon. "Over PFAS zeggen ze dat het meer was dan afgesproken, maar in lage concentraties. Het probleem is alleen dat PFAS niet afbreekt, maar ophoopt en dus steeds meer wordt", zegt Mascha Dedert.

"Wat wij zorgwekkend vinden is dat er misschien wel veel meer schadelijke stoffen in de Westerschelde zitten. Wat is daar de impact van? Op het ecosysteem, maar ook op de gezondheid van mensen?"

Druk op de ketel

De ZMf wil samen met Vlaamse milieufederaties druk op de ketel houden. "We willen samen een duidelijk signaal, een tegengeluid afgeven. Iedereen is er nu mee bekend, maar nieuws vervaagt weer snel. We moeten zorgen dat er concrete stappen worden ondernomen."

Voor Flameling is het ook van belang dat er nu doorgepakt wordt. "We weten al lang dat PFAS een probleem is. Laten we niet weer een paar jaar onderzoek doen en er nog eens over praten. Er moet nu wat gebeuren", zegt ze.

Wat doet de Zeeuwse politiek?

Bij de provincie loopt nu een onderzoek naar PFAS-lozingen door Nederlandse bedrijven. "Wij wachten de resultaten daarvan af." Toch hoopt ze wel dat de provincie ook contact opneemt met Zuid-Holland en eventueel het Rijk om samen te kijken naar bedrijven die mogelijk illegaal lozen. "Laten we ook goed in Nederland kijken en nu niet alleen naar België."