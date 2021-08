Roestbacterie vreet aan boot van Jürgen: 'M'n motor is zelfs helemaal aangetast'

Eén van de getroffen boten is die van Jürgen de Maeyer. Tijdens inspectie van zijn Iron Eagle in Breskens bleek dat op sommige plekken vier van de vijf millimeter staal onder zijn boot was weggevreten. Het had niet veel gescheeld of er waren gaten ontstaan, waardoor de boot zou zinken. Hij is een van de gedupeerden van de agressieve ijzerbacterie die is aangetroffen vlak over de grens in Zelzate.

'Vier van de vijf millimeter was weggevreten'

De boot van de Maeyer moest voor onderhoud naar een scheepsbedrijf. Door een lekkage bij een naburige fabriek zat het onder een laag teer, wat door een professioneel bedrijf moest worden verwijderd. Hij voer daarvoor van Zelzate, over de Westerschelde naar een bedrijf in Breskens. Daar werd vastgesteld dat de boot niet alleen onder het teer zat, maar ook enorme roestplekken vertoonde. Bij een nadere inspectie bleek dat op sommige plekken het ijzer bijna compleet was weggevreten door de bacterie. "Ik ben onderweg dus goed weggekomen, want die reis had anders kunnen aflopen. M'n motor is zelfs helemaal aangetast waardoor er van alles lekte."

Jürgen de Maeyer in de haven van Zelzate (foto: Omroep Zeeland)

Bij tientallen schepen in de haven van Zelzate is zware erosie geconstateerd, waardoor snel onderhoud moet worden gepleegd. Ook bij havens in de buurt zijn er zorgen. Volgens Professor Kris De Baere van de Hoge Zeevaartschool in Antwerpen is het zeer aannemelijk dat de bacterie ook op andere plaatsen in het kanaal wordt aangetroffen. Op de damwand in de haven van Sas van Gent zijn al kleine sporen ontdekt die lijken op de bacterie. Volgens De Baere is het zeer aannemelijk dat de bacterie ook in de rest van kanaal voorkomt.

Voorlopig niet terug naar Zelzate

De watersportvereniging van Sas van Gent is terughoudend met een reactie en wil eerst verder onderzoek afwachten. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat er boten zijn aangetast, maar een echte vaststelling kan pas gemaakt worden, wanneer de boten uit het water worden gehaald.

Jürgen de Maeyer keert voorlopig niet terug naar de haven in Zelzate. Ondanks de gezelligheid die hij er altijd ervaren heeft. Hij ligt nu met zijn boot een tiental kilometers verderop. Hij wil eerst het onderzoek afwachten voor hij terugkeert. Nog meer zorgen heeft hij over de schade van tienduizenden euro's die voorlopig niet worden gedekt door de verzekering. "Het is vooral zaak aan te kunnen tonen vanwaar de bacterie afkomstig is. Dan kunnen we ook onze kosten gaan verhalen."

North Sea Port ook geschrokken

Havenbedrijf North Sea Port is geschrokken en heeft met Rijkswaterstaat en de Belgische overheid contact gezocht om te kijken wie verder onderzoek gaat doen naar de waterkwaliteit in het hele Kanaal Gent-Terneuzen.

