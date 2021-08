Geen braderie, maar wel kermis op Tholen: 'Het voelt weer als vanouds'

Er is eindelijk iets te doen sinds de coronamaatregelen, kinderen in Tholen nemen het ervan (foto: Omroep Zeeland)

"Wij komen uit Bergen op Zoom", vertelt een clubje jongeren dat bij de botsauto's staat te wachten. "Door corona is er in de zomervakantie niet zo veel te doen. Toen we hoorden dat het hier kermis was, zijn we gelijk met de bus naar hier gekomen. De kermis mag dan klein zijn, het is wel erg gezellig."

Muntjes schuiven en daardoor muntjes verdienen op de kermis (foto: Omroep Zeeland)

Jong en oud waren te vinden op het parkeerterrein waar de attracties staan. "Wij zijn hier met onze kleinkinderen vandaag", zegt een ouder stel die samen met hun kleinkinderen bij de attractie staan om muntjes te schuiven.

'Van de botsauto's krijg ik pijn in mijn buik'

Ook waren er veel moeders met nog jonge kinderen. "Ik heb net een dolfijn gewonnen", zegt een van de kinderen die met een roze knuffel in zijn handen naar de botsauto's staart. "Maar ik heb 'm niet zelf gewonnen hoor, dat heeft mama voor mij gedaan." Op de vraag of hij nog in de botsauto's gaat, schudt hij overtuigend nee. "De vorige keer dat ik dat deed kreeg ik zo'n pijn in mijn buik. Ik kijk liever."

Deze jongen is trots op zijn dolfijn die zijn moeder voor hem heeft gewonnen (foto: Omroep Zeeland)

Niet alleen de jongeren, maar ook de werknemers van de kermiswagens hadden het naar hun zin vandaag. "Het is zo leuk dat het allemaal weer kan. Het voelt bijna als vanouds", reageert Corina Heijboer, vanuit haar kermisattractie waar je naar eendjes kunt vissen en zo een prijs kunt winnen.

"En dat mooie weertje voegt ook nog dat extra genieten toe. We zijn zo blij dat we, ondanks corona, aan de slag kunnen. Alleen nog hopen dat volgend jaar de braderie ook nog door mag gaan, dan wordt het nog iets drukker."

De kermis duurt nog tot en met zaterdag.