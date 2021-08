Zwemmen door de golven van Dishoek naar Zoutelande: 'Ik heb wel een beetje een zoute mond'

De eerste zeezwemmers komen aan in Zoutelande (foto: Omroep Zeeland)

De zwemwedstrijd was eerder deze zomer afgelast omdat de wind te sterk was. Maar een van de organisatoren, Thierry Potin, vond dat helemaal niet erg. "Ik was toen op vakantie, dus dan had ik het niet mee kunnen maken. Nu kan ik de zwemmers aanmoedigen en er gewoon bij zijn, dus ik ben blij."

'Dit is het échte zeezwemmen'

Volgens Potin zitten er een aantal hele goede zwemmers tussen de deelnemers van dit jaar. Maar wat maakt nou een goede zwemmer? "Dat je veel traint. Dat is het belangrijkste", zegt Potin. "Een goede zwemmer traint en houdt van golven, dat is het échte zeezwemmen. De zwemmers die nu meedoen weten precies hoe de stroming staat, het zijn mensen die hier al zo vaak zijn geweest en ze gaan als een speer."

Toch schatte Potin verkeerd in wanneer de eerste zwemmer in Zoutelande zou arriveren. "Ik had gegokt dat de eerste om 19.00 uur aan zou komen, een uur na vertrek. Maar het is nu bijna 19.00 uur en ze zijn er nog niet, maar ik zie ze wel in de verte aankomen."

Als de zwemmers het water uitkomen, is het een sprintje naar de finish (foto: Omroep Zeeland)

Iets na zevenen kwamen Klaas van Beek en Timo Dinkelberg het water uit, als eerste. Van Beek was zijn vriend net voor, maar eenmaal bij de finish feliciteerden ze elkaar sportief. "We kennen elkaar al langer dan vandaag", reageert Dinkelberg lachend terwijl hij uitpuft van zijn zwemtocht. "Het was heerlijk. Ik heb een beetje een zoute mond, maar voor de rest gaat het prima. We hebben de hele tijd met z'n tweeën gezwommen. Even strijden en het was niet makkelijk, maar dan heb je ook wat."

Timo Dinkelberg (links) kwam als tweede en Klaas van Beek (rechts) als eerste binnen (foto: Omroep Zeeland)

"Volgend jaar willen we ook van Vlissingen naar Breskens zwemmen", vervolgt Dinkelberg. "We blijven zwemmen." De tocht van vandaag is de vierde zeezwemtocht van deze zomer. Eerder zwommen de zwemmers al van Westkapelle naar Zoutelande, van Zoutelande naar Vlissingen en de Vlissingse Zeezwemrace.