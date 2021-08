Goedemorgen! Roestbacterie, scheuring in Sluis en een stuk koeler

Professor Kris De Baere van de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen luidt de noodklok, want de bacterie kan ook het staal van damwanden aantasten die de oever van het kanaal beschermen.

Eén van de getroffen boten is die van Jürgen de Maeyer (foto: Omroep Zeeland)

Eén van de getroffen boten is die van Jürgen de Maeyer. Tijdens inspectie van zijn Iron Eagle in Breskens bleek dat op sommige plekken vier van de vijf millimeter staal onder zijn boot was weggevreten. Het had niet veel gescheeld of er waren gaten ontstaan, waardoor de boot zou zinken. Hij is een van de gedupeerden van de agressieve bacterie die is aangetroffen vlak over de grens in Zelzate.

Havenbedrijf North Sea Port reageert geschrokken en zegt in gesprek te zijn met Rijkswaterstaat en de Vlaamse overheid voor verder onderzoek naar de waterkwaliteit op het hele Kanaal Gent-Terneuzen.

Drie raadsleden van Nieuw Gemeentebelang gaan verder als Lokale Partij Sluis (foto: Nieuw Gemeentebelang)

Een scheuring in de Sluise politiek. Drie raadsleden van de partij Nieuw Gemeentebelang hebben een nieuwe partij (Lokale Partij Sluis) opgericht, tot groot ongenoegen van de partijvoorzitter Vincent Calon. Bovendien hebben Marian van Oostenbrugge, Conny Tanghe en Frank Gijsel de site overgenomen en daarop de nieuwe partij gepresenteerd. Calon: "Ze hebben onze website gekaapt, en wij kunnen er niks aan doen."

Zorgmedewerker krijgt een coronavaccin. (foto: Omroep Zeeland)

GGD Zeeland gaat de komende twee maanden alle gemeenten langs om mensen tegen corona te vaccineren op pop-up priklocaties. Iedereen vanaf 12 jaar kan zonder afspraak terecht. Eerder opende de GGD pop-up locaties in de gemeente Reimerswaal en Tholen, daar kunnen mensen vandaag voor het laatst terecht.

Het weer

De dag begint bewolkt met plaatselijk wat regen of motregen. Vanmiddag breekt de zon dan door, maar verspreid valt nog steeds een regenbui. Het is een stuk koeler dan gisteren: rond 18 graden.