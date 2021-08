North Sea Port schrikt van schade aan schepen door ijzeretende bacterie en kondigt onderzoek aan

Roest aan schip in Zelzate (foto: Omroep Zeeland)

Een paar weken geleden is NSP op de hoogte gebracht van de roest die is ontstaan aan de jachten in de haven van Zelzate als gevolg van de MIC-bacterie. Duidelijk werd dat de bacterie verschillende jachten zwaar had beschadigd. In Zelzate is in sommige gevallen een halve centimeter ijzer weggeroest. Onder normaal omstandigheden roest er onder de waterlijn van boten 0,1 millimeter ijzer per jaar weg.

Bacterie ook op andere plekken?

"Ook wij zijn wel wat geschrokken", zegt Bresseleers. Het havenbedrijf zit met verschillende vragen. Bijvoorbeeld of de bacterie zich alleen in de jachthaven van Zelzate bevindt of ook op andere plekken in het water tussen Terneuzen en Gent.

Bresseleers zegt dat er op dit moment vooral veel onduidelijk is rond de ijzeretende bacterie. Voor het havenbedrijf is het belangrijk snel duidelijkheid te krijgen. Zo wil het bijvoorbeeld weten of andere schepen in het kanaal moeten vrezen voor de bacterie, maar ook of er een gevaar is voor de Nieuwe Sluis in Terneuzen. "Het zijn allemaal vragen die onderzocht worden."

Vlaanderen doet onderzoek

Rijkswaterstaat, de beheerder van het Nederlandse deel van het kanaal, meldde gisteren dat de bacterie nog niet in het Zeeuwse deel is aangetroffen en heeft nog geen plannen om zelf onderzoek te doen naar de bacterie in het kanaal. Dat begrijpt Bresseleers wel. "Het euvel doet zich nu voor aan Vlaamse kant. Het spreekt voor zich dat Vlaanderen de eerste stappen zet in het onderzoek dat gevoerd moet worden."

Kamerlid Tjeerd de Groot heeft namens D66 Kamervragen gesteld. "Moet het kanaal niet gesloten worden om verdere verspreiding te voorkomen en onderzoek te kunnen doen?", vraagt hij zich op Twitter af.

