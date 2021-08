Dankzij een speciale stoel zijn de nachten bij Tragel een stuk rustiger

Gehandicaptenorganisatie Tragel in Clinge heeft een speciaal slaapteam opgericht. Dat onderzoekt hoe cliënten 's nachts beter kunnen (door)slapen. Want veel cliënten in zorginstellingen, dus niet alleen bij Tragel, dutten overdag, waardoor ze 's nachts gaan dwalen. Tragel zet behalve het team ook hulpmiddelen in om dat voor elkaar te krijgen. Zoals een speciale relaxstoel.

Door Marike Kerklaan

Een doordeweekse dag, 15.00 uur 's middags. "Kom Bieke, we brengen je naar de relaxstoel." Begeleider Valerie Martens pakt kordaat de rolstoel van Bieke Valgaeren (65) vast en brengt haar samen met een collega naar de tillift. Behendig en geoefend tillen ze met behulp van de lift Bieke in de relaxstoel.

De stoel staat op standje refresh en maakt een rustige schommelbeweging. Er komt ontspannen muziek uit de boxen die zijn ingebouwd. Valerie legt uit: "We merken dat veel van onze cliënten 's nachts gaan dwalen, slecht slapen. Dat betekent dat ze overdag in slaap vallen, dutjes doen. Kortom hun dag- en nachtritme is verstoord."

Bieke blijft wakker in relaxstoel (foto: Omroep Zeeland)

Een verstoord bioritme is niet gezond, zegt ook Annet van Alten, projectleider Nachtzorg bij Tragel. "Het is een fabeltje dat gehandicapten meer zouden moeten slapen. Ze hebben net zo veel slaap nodig als ieder ander."

Wel relaxen, maar ook nog prikkels

Als ik naar de relaxstoel kijk en mijn boerenverstand gebruik, zou ik zeggen dat je er juist van in slaap valt. De schommelbeweging, de rustige muziek. Valerie lacht. "De stoel heeft verschillende standen en dit is de refreshstand. Dat betekent dat Bieke wel kan relaxen, maar ook prikkels krijgt. Door middel van geluid, maar ook door een soort sensoren in de stoel. Waardoor ze alert blijft."

En inderdaad, nu ik goed op haar let: Ze ligt ontspannen, maar haar ogen blijven open en verkennen de omgeving. De eerste resultaten zijn bemoedigend, zegt Valerie. "De cliënten kunnen zich ontspannen, maar blijven wakker."

Alerter en wakkerder overdag, betekent beter slapen 's nachts." Annet van Alten, projectleider Nachtzorg bij Tragel

De stoel maakt deel uit van een groter project waarin slapen centraal staat. Van Alten: "We organiseren binnenkort een onlinebijeenkomst voor het personeel over slapen. En we hebben een speciaal slaapteam dat samen met de begeleiders op zoek gaat naar oplossingen voor sommige bewoners die 's nachts dwalen of andere slaapproblemen hebben."

Vicieuze cirkel doorbreken

Het gaat volgens Van Alten om het doorbreken van een vicieuze cirkel. "Alerter en wakkerder overdag, betekent beter slapen 's nachts. De stoel kan daarbij helpen."

Volgens haar kunnen ook andere zorgorganisaties en zelfs de hele maatschappij van deze aandacht voor slaapproblemen profiteren. "Al werk je in een supermarkt of in de ICT, goed slapen is zo belangrijk. En daar kunnen we nu in de gehandicaptenzorg een mooie start mee maken."

De twintig minuten voor Bieke zijn voorbij. Ze wordt met de tillift teruggezet in haar eigen rolstoel. Zichtbaar ontspannen, maar haar ogen staan nog helder. "Kom Bieke, het zit weer op. Binnenkort weer een keer."

