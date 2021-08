Een rondrit maken met de Ontmoetingsbus voor 50-plussers

Jan Louwerse is vrijwilliger bij Ter Weel en de chauffeur van de bus waar acht mensen in plaats kunnen nemen. "We rijden altijd zomaar een beetje rond, maar als de mensen ergens naartoe willen dan doen we dat ook. Straks bijvoorbeeld met de kerstperiode zullen we zeker naar de plantenmarkten gaan."

Eenzaam tussen vier muren

De dames in de bus hebben er zin in. "Ik ben wel niet eenzaam, want ik heb een man, maar die heeft zijn eigen dingen dus zit ik hele dagen tussen vier muren. Ik heb hier echt zin in," zegt een van hen. Een ander heeft een hondje zodat ze elke dag naar buiten gaat, maar haar kinderen zijn getrouwd en de deur uit dus voelt ze zich wel eenzaam. "Maar ik vind dit heel erg fijn om met die andere mensen er even uit te zijn."

De Ontmoetingsbus rijdt vanaf nu twee keer per maand door de provincie. Aanmelden kan door te mailen naar jan@louklu.nl.