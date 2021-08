Zeeuwse Daan in Hongarije over vuurpijlen, de vaccinatiegraad en volgzame Hongaren

Zeeuw in het buitenland (foto: Omroep Zeeland)

"Vanaf het parlement tot aan alle bruggen over de Donau, de hele stad wordt belicht", vertelt hij. "Het maakt niet uit waar je staat, vanaf welk balkon of welke brug je kijkt, je kan het overal zien." Zelf was hij op een traditioneel Hongaarse bruiloft buiten de stad, maar gelukkig kon hij de vuurwerkshow terugkijken via YouTube.

Met coronamaatregelen hoeven de Hongaren niet veel rekening meer te houden, zoals te zien is op de video. "Inmiddels zijn zes van de negen miljoen mensen hier gevaccineerd", vertelt Daan. "De regering vindt dat genoeg dekking, dus zal het daar wel op blijven hangen."

Volgens Daan schoot de vaccinatiegraad in Hongarije omhoog toen er strenge maatregelen werden opgelegd voor niet-gevaccineerden: "Dat hebben ze hier wel slim gedaan. Als je gevaccineerd bent mag je naar het theater, naar de kroeg, naar het buitenland. Als je niet gevaccineerd bent, wordt dat allemaal een stuk moeilijker."

Daarover is in Hongarije minder discussie dan in Nederland. "Hongaren zijn over het algemeen een stuk volgzamer. Ze klagen wel hoor, maar ze accepteren gewoon sneller de regels die hun overheid oplegt."

Beluister hier het gesprek met Daan in Hongarije:

Zeeuw in het Buiteland: Daan Wijers in Hongarije