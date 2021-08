In vijf jaar tijd naar het WK triatlon: Nelleke Baldé (39) wil mensen inspireren

"Ik werd steeds fanatieker met hardlopen. Om blessures te voorkomen, ben ik toen gaan zwemmen. Dat beviel en toen ik zag ik dat er in Middelburg een triatlon georganiseerd zou worden dacht ik: dat is iets voor mij, want fietsen kon ik zoals iedere Nederlander."

Triatlete Baldé is dankzij een tweede plaats eerder deze maand bij een wedstrijd in Finland zeker van deelname aan het WK. De omstandigheden op het tropische Hawaii zullen over een half jaar heel anders zijn, weet ze nu al. "Het is daar zo'n 35 graden dan, met een enorm hoge luchtvochtigheid. Daar kun je je amper op voorbereiden, maar toch ga ik het zo goed mogelijk doen."

Kramp en verzuring

Triatlon is een 'multisport' die bestaat uit de disciplines zwemmen, wielrennen en hardlopen. Een wedstrijd wordt altijd gestart in het water en dat is niet omdat triatleten nou zo dol zijn op zwemmen. "Als je als sporter uitgeput een krampaanval krijgt in het water is de kans klein dat je het nog kunt navertellen."

En kramp, verzuring en maagklachten zijn eerder regel dan uitzondering tijdens de loodzware combinatieduursport. Een hele triatlon bestaat uit 3800 meter zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,2 km hardlopen. De afgelopen jaren maakte Baldé stapsgewijs progressie op ieder onderdeel. "Vooral aan de wissel tussen fietsen en hardlopen zal mijn lichaam waarschijnlijk nooit helemaal wennen", lacht ze.

Nelleke Baldé viert haar tweede plaats in Finland die het WK-ticket opleverde (foto: Nelleke Baldé)

Om fit aan de WK-start te verschijnen traint de Walcherse iedere dag. "Je moet zorgen dat het een soort verslaving wordt. Om goed te herstellen moet het lichaam in beweging blijven." Baldé heeft het zichzelf een paar maanden geleden makkelijker gemaakt. In haar schuur in Grijpskerke is een speciaal zwembad gebouwd, waarin ze - tegen de stroming in - kan trainen. "Ik merk dat ik sindsdien veel beter ben gaan zwemmen."

Er hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan dit soort investeringen. "De fiets die ik gebruik voor het tijdrijden kost meer dan tienduizend euro." En dat betaalt ze grotendeels uit eigen zak, want vooralsnog is triatlon voor Baldé vooral een dure hobby. "Alleen in de top valt er veel prijzengeld te verdienen", zegt de 39-jarige triatlete, die op het WK mee zal doen in de agegroup van 35 tot 39 jaar. Een agegroup is een leeftijdsgroep waar atleten (die geen onderdeel uitmaken van de nationale selectie) in onderverdeeld kunnen worden.

Sponsoren over de streep trekken

"Ergens is er altijd de hoop dat ik heel misschien nog bij de pro's kan meedoen, maar om daar te winnen ben ik toch echt te laat begonnen." Wel hoopt Baldé dat haar WK-deelname ervoor zorgt dat sponsoren haar financieel willen bijstaan, bijvoorbeeld om de trip naar Hawaii te bekostigen. "Ik denk dat mijn verhaal mensen en bedrijven kan inspireren door te laten zien wat je in vijf jaar allemaal kunt bereiken met hard werken."