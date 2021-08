Onrust en onduidelijkheid in Sas van Gent door dreiging ijzeretende bacterie

De Vlaamse Rudolf d'Hollander heeft er al een paar slapeloze nachten op zitten. Hij heeft een vaste ligplaats in de haven van Sas van Gent, waar hij ligt met zijn nostalgische schip Den Dolf, gemaakt van staal. Het schip betekent veel voor Rudolf. "Het is het enige wat ik heb. Het is mijn hobby", legt Rudolf uit. "Ik heb mijn hele leven op het water gezeten. Thuis kan ik niet wennen. Dus zit ik hier met mijn hondje en mijn vrouw komt regelmatig langs."

Drie weken geleden is zijn schip in Diksmuide uit het water gehaald voor regulier onderhoud. De vrouw van Rudolf, Peggy, zag toen direct een verdachte plek op het onderwaterschip. Een plek die inmiddels is gerepareerd, maar waar het echtpaar nu van vermoedt dat het mogelijk het werk was van de bacterie waar nu veel om te doen is. "Het zou kunnen hé, ik weet uiteindelijk niet wat het allemaal is?", zegt Rudolf.

In de jachthaven van Sas van Gent is de ijzeretende bacterie nog niet aangetroffen. Wel wordt er onderzoek gedaan. (foto: Omroep Zeeland)

Rudolf is niet de enige die met vragen zit, merken ze in de jachthaven van Sas van Gent, waar veel vragen van leden binnenkomen. Antwoorden zijn er vooralsnog niet echt. Er zijn nog geen signalen dat de bacterie ook aanwezig is in de haven. Dit weekend is een schip ter inspectie uit het water gehaald, maar daar is geen spoor van de bacterie op gevonden.

Teststrips

Daarnaast hebben duikers in een deel van de haven de onderwaterschepen gecontroleerd, en ook daar was geen enkel spoor van de ijzervretende bacterie te zien. Voor de zekerheid zijn er ook teststrips in het water gehangen, daaruit moet blijken of de bacterie zich daar de komende weken aan gaat hechten.

Als je schade hebt, zie je schade dan maar eens te verhalen" Peter Kint, eigenaar motorboot

Peter Kint hoort het allemaal gelaten aan. Hij zit op zijn gemak op het achterdek van zijn stalen motorboot Fair Play. Echt zorgen maakt hij zich nu niet. "Maar ja, wat gaat allemaal nog worden? Want als je schade hebt, zie je schade dan maar eens te verhalen."

Veel vragen

Hij vermoedt dat de staat van het onderhoud ook een rol speelt in de effectiviteit van de bacterie. "Hoe goed is het schip onderhouden? En hoe dik is de verflaag die erop zit? Want als die te dun is, dan vreet de bacterie daar zo doorheen."

Ook Peggy en Rudolf hebben goede hoop dat het verder met een sisser afloopt. En mocht het dan toch fout gaan, hebben ze vertrouwen in hun "oude dame" uit 1897 waar in 1970 een nieuwbouwschip omheen is gebouwd. Daardoor heeft Dun Dolf een dubbele romp. "Dus die bacterie heeft daar behoorlijk werk aan".