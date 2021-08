VV Kloetinge klaar voor het seizoen met nieuw kunstgras

Een kunstgrasveld is, behalve als het vriest, altijd bespeelbaar. Zelfs bij veel regen, in tegenstelling tot natuurgrasvelden. "Het oude veld was slecht. Zo'n veld gaat er dan ook vaker uit bij slecht weer. We zijn een vereniging die van 's ochtends vroeg tot vroeg in avond bezig is. Nu hebben we altijd een goed veld beschikbaar."

Kunstgras én verlichting is top

Naast kunstgras heeft de voetbalclub ook verlichting op het hoofdveld gekregen. "Zonder die verlichting zou het ook maar een halve oplossing zijn geweest. Dit is top. We kunnen nu veel vaker trainen en bijvoorbeeld ook op vrijdagavond spelen", zegt de voorzitter.

Na jaren wachten kan voorzitter Jan-Kees de Bruine zijn geluk niet op (foto: Omroep Zeeland)

Een nieuw veld past bij de ambitie van de Kloetingse voetbalclub. Met de zaterdag eersteklasser willen ze graag promoveren naar de hoofdklasse. "Het slechte hoofdveld kunnen we nu niet meer de schuld geven", lacht De Bruine. "Ik hoop dat het eerste jaar dat we erop spelen leidt tot de vurig gewenste promotie."

Wanneer kan erop gespeeld worden?

Volgende week zaterdag begint voor Kloetinge het toernooi om de districtsbeker met een eerste wedstrijd thuis. Of er dan al op het veld gespeeld kan worden is nog onduidelijk. "Het ziet er groen uit, maar het moet nog gevuld worden met zand en kurk. Ik wil er geen druk op zetten. Liever een goed veld waar we lang plezier van hebben dan onder druk afgemaakt met allerlei problemen achteraf."

Mocht het veld nog niet klaar zijn dan heeft VV Kloetinge met de tegenstander afgesproken de thuis- en uitwedstrijden om te draaien. De eerste thuiswedstrijd van het eerste team wordt dus hoe dan ook op het nieuwe veld gespeeld. "Het seizoen kan beginnen, we zijn er (bijna) klaar voor."

