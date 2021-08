Goedemorgen! Nacht van de vleermuis, klimaatwake en kunstroute

Dit hele weekend is het Nacht van de Vleermuis (foto: Canva)

Behalve de vleermuisspotters blijft er komende nog een groep Zeeuwen wakker. Het zijn De Klimaatwakers: een groep mensen die tijdens de gehele formatieperiode waken om aandacht te vragen voor de klimaatproblematiek. Overdag wordt er gewaakt bij het Catshuis in Den Haag, 's nachts waken steeds deelnemers uit een andere provincie vanuit huis. Komende nacht is Zeeland aan de beurt. De wake is via een livestream op YouTube te volgen.

Hartenkreet van een Klimaatwaker (foto: Savannah van den Roovaart)

Hou je van kunst? Dan is de kunstroute in Oostkapelle misschien iets voor jou. Vandaag, morgen en overmorgen is op verschillende locaties het werk van 29 kunstenaars te zien.

En waarschijnlijk kunnen we dit weekend spektakel met zeilschepen verwachten voor de kust van Breskens. Tot en met zondag is het Damen Breskens Sailing Weekend. Het evenement geldt als het Open Nederlands Kampioenschap IRC.

Ben je van plan naar filmfestival Film by the Sea in Vlissingen te gaan? Dan kan de voorpret beginnen. Het festival heeft het programma online gezet. Op de website van Film by the Sea zie je precies wanneer welke film draait.

Damen Breskens Sailing Weekend

De Zeeuwse motoragent die vorige maand net over de grens met België zwaargewond raakte bij een aanrijding met een Porsche is uit coma ontwaakt. Volgens het parket Oost-Vlaanderen is hij buiten levensgevaar.

Onrust en onduidelijkheid bij de schipeigenaren in de haven van Sas van Gent liggen. Is de ijzeretende bacterie ook doorgedrongen tot de jachthaven daar? Hemelsbreed ligt de haven maar een paar honderd meter van Zelzate, waar de bacterie voor flink wat schade heeft gezorgd.

Het weer

Vandaag is er geregeld zon, maar juich niet te vroeg: lokaal valt er een regenbui. Zonder jas naar buiten is waarschijnlijk geen goed idee, het wordt vanmiddag maar een graad of 18. Zaterdag en zondag ziet het weerbeeld er ongeveer hetzelfde uit, zaterdag wel iets meer kans op buien.