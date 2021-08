Pararoeier De Koning tweede in hete race: 'Het was ontzettend taai vandaag'

Corné de Koning en Annika van der Meer in actie op de Paralympische Spelen (foto: ANP)

De omstandigheden om te roeien waren niet ideaal. "Het was ontzettend taai vandaag, de temperaturen waren tegen de 35 graden met een hoge luchtvochtigheid", zegt hij na de race in het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker. "Niet lekker om in te racen, maar dat hebben we allemaal."

Nog een ronde op weg naar finale

De Koning had gehoopt dat de uitkomst van de race iets anders zou zijn. De winnaar van de race plaatst zich automatisch voor de finale, De Koning moet zich morgen in de tweede ronde alsnog zien te plaatsen voor de eindstrijd om eremetaal.

Dan hoopt hij ongetwijfeld op betere omstandigheden, want dit vergt veel van zijn lichaam, zei hij na afloop. "Het is echt heel veel werk, met de hoge luchtvochtigheid is het gewoon soms smakken naar adem."

Eigen race

Tijdens het roeien en het smakken naar adem, probeerde De Koning niet al te veel om zich heen te kijken. "Wat voor ons heel belangrijk is, is een eigen race varen. Zorgen dat we ons niet gek laten maken. Je moet voorkomen dat je jezelf niet laat meeslepen en een andere race gaat varen dan je van tevoren gepland hebt. Op die manier kan je jezelf tegenkomen."

De Koning na eerste wedstrijd

