De tandemfietsen van Bram Moens zijn paralympisch goud waard

Larissa Klaassen en haar piloot Imke Brommer winnen goud op de 1000 meter tijdrit (foto: ANP)

Baanwielrenner Tristan Bangma en zijn piloot Patrick Bos wonnen in Tokio de eerste gouden medaille voor Nederland. De twee klokten als eerste tandem ooit een tijd onder de vier minuten op de vier kilometer achtervolging. Larissa Klaassen en piloot Imke Brommer, ook op een tandem ontworpen door Moens, wonnen goud op de 1 kilometer tijdrit.

Geen ervaring met racefietsen

Hij vindt het zelf eigenlijk best opmerkelijk dat hij gevraagd is om de fietsen voor de Paralympische atleten te maken. Moens is namelijk gespecialiseerd in het ontwerpen van ligfietsen. "Met helemaal niks begin je. Ik had geen ervaring met racefietsen, dus ook met racetandems niet. Wel ligfietsen met carbonframes."

Toch wist Moens in zijn werkkamer winnende fietsen te bouwen. En daar is hij trots op. "Ik ben er enorm blij mee natuurlijk, het was fantastisch om te zien."

Wel ervaring met snelle fietsen

Moens heeft in het verleden wel zelf wedstrijden op de ligfiets gereden en heeft ook wereldrecords op zijn naam staan. Dus ervaring met snelle fietsen heeft hij wel. En dat was te zien in de wedstrijd. Bangma en Bos kregen het voor elkaar om de nummer twee een ronde in te halen. "Dat was het mooiste moment, dan ziet ook de leek waar het verschil in zat", aldus Moens.

"Je zag ze toen boven elkaar rijden in één shot en toen was het verschil duidelijk te zien. De Engelsen hadden een extra kolossale diagonale buis en die heb ik gewoon weggelaten. Die levert enorm veel extra luchtweerstand op. Waarom die weggelaten worden? De andere buizen waren van superkwaliteit."

Dat heeft hij ook aan een vriend te danken die voor een autoclaaf zorgde. Een toestel waarmee hoge kwaliteit buizen gemaakt kunnen worden. "De buizen zijn van luchtvaartkwaliteit", zegt Moens.

Ligfietsen blijven de hoofdmoot

Moens verwacht niet dat hij de ligfietsen nu links laat liggen en zich vol gaat storten op racefietsen. "Het zijn projecten die maar eens in de vier jaar voorbijkomen."

In de radio-uitzending vertelde Moens vanochtend over het bouwen van de fietsen:

Moens vertelt over het bouwen van de fietsen die goud waard zijn