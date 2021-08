Goes toeristenstad? Aantal hotelkamers verdubbelt

Hoeveel kamers zijn er dan in totaal?

In 2023 moeten er 383 hotelkamers zijn. Bed and breakfasts zijn daarbij niet meegeteld. Drie jaar geleden waren er nog maar 182 hotelkamers in Goes. Dat aantal wordt dus meer dan verdubbeld. Dat komt vooral dankzij de uitbreiding van een paar bestaande hotels en twee volledig nieuwe hotels.

Is daar wel een markt voor?

De ondernemers hebben vanzelfsprekend marktonderzoek gedaan voordat ze gingen bouwen. Daaruit bleek dat die behoefte er zeker is. Wethouder Cees Pille van Goes juicht de initiatieven dan ook toe: "Het geeft weer een boost aan de economie van Goes. Deze mensen gaan hier ook eten, drinken en wellicht dingen kopen in de stad, dus ik ben er blij mee."

Gaat Goes zich dan nog meer richten op toeristen?

De gemeente gaat zich profileren als waterstad, dankzij bijvoorbeeld het Veerse Meer. Maar veel van de kamers zullen ook gebruikt worden door werknemers van bedrijven die een accommodatie zoeken voor een periode die te kort is om een woning te huren, maar te lang is voor een reguliere hotelkamer. Daarom bouwen ook meerdere hotels zogenaamde 'short stay appartementen'.

Die 201 kamers die erbij komen, zijn die niet van één groot hotel?

Het grootste hotel dat nieuw gebouwd gaat worden heeft 89 kamers. Dat komt bij de Westerschans, aan het kanaal richting Wilhelminadorp. Initiatiefnemer is sportschool Fitland. Zij denken dat ze deze kamers kunnen vullen met een mix van vakantiegangers, werkenden en bezoekers die bijvoorbeeld hun welness bezoeken in combinatie met een hotelkamer.

Waarom wil een sportschool met welness een hotel bouwen?

Fitland wil graag een totaalpakket kunnen aanbieden. Zo komt er bijvoorbeeld een duikschool in het nieuwe hotel waarmee je op duiksafari kan. Ook willen ze graag samenwerken met de sportvelden die vlakbij liggen zodat profclubs uit binnen- en buitenland hun trainingskamp in Goes kunnen beleggen.

Staan er komende jaren nog meer nieuwe hotels op de agenda?

Aan een aantal van de hotels wordt nog flink gebouwd. Fitland moet bijvoorbeeld nog beginnen met bouwen en hoopt in 2023 klaar te zijn. Van der Valk heeft het plan om een hoteltoren te gaan bouwen. Dat moet op de plaats komen van een aantal al bestaande kamers in het hotel. Omdat de toren flink hoger moet worden dan het bestemmingsplan nu toestaat, gaat de gemeenteraad daar de komende tijd nog over praten.