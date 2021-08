Joe Buck komt met Nederlands nummer: 'Ik merkte dat het mensen raakte'

Joe Buck, artiestennaam van Sjoerd de Buck uit Oostburg, geeft toe dat zingen in zijn moedertaal iets is dat hij normaal gezien niet doet, maar 'Wat Als' kwam in het Nederlands tot stand. Joe: "Om me heen merkte ik dat het mensen raakte. Toen ik deze versie hoorde, dacht ik: ik ga het niet vertalen. Ik ga het houden zoals het is."

Ver weg

Het lied gaat over dementie. "Eén van m'n vrienden werkt met mensen met dementie. Voor mij is het onderwerp nog ver weg, maar ik ging erover nadenken wat het voor mij zou betekenen, voor mij, mijn ouders, mijn zussen. Eén op de vijf mensen krijgt dementie."

Als het me gebeurt, wil ik mensen laten weten dat ik van ze hou. " Joe Buck

Het is een onderwerp dat hem ook wel een beetje angstig maakt: "Het bewust samen kunnen zijn is toch iets waar ik veel waarde aan hecht. Ik zou het toch wel eng vinden als ik bij mensen zie dat ze dingen gaan vergeten. Als het me gebeurt, wil ik mensen laten weten dat ik van ze hou."

Beste Zangers

Wat Als beschouwt Joe Buck voorlopig als een eenmalig uitstapje. Hij heeft ook alweer plannen voor nieuw Engelstalig werk: "Ik wilde dit liedje graag uitbrengen. Maar ik sluit niet uit dat ik toch weer in het Nederlands ga zingen."

Vanaf donderdag 2 september is Joe Buck wekelijks te zien in tv-programma Beste Zangers. Het programma waarin de deelnemers liedjes van elkaar zingen, is eerder dit jaar opgenomen op een boerderij in Zuid-Limburg.

Wat Als kwam tot stand samen met een paar vrienden, onder wie Ilse DeLange, vertelde Joe Buck vanochtend in Zeeland wordt Wakker:

