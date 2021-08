HZ loopt miljoenen mis door tekort aan studentenkamers in Middelburg en Vlissingen

HZ University of Applied Sciences, de locatie in Middelburg (foto: Rudi Eijke)

Het kamertekort kwam niet echt als een verrassing, vertelt John Dane, bestuursvoorzitter van HZ. "We pleiten sinds 2014 al bij de gemeenten voor goede huisvesting. Maar investeerders en gemeenten spelen niet in op de huidige markt."

Enorm teleurstellend

Dat honderd studenten die op de HZ willen studeren nu voor een andere plek kiezen omdat ze geen kamer kunnen vinden in Middelburg en Vlissingen, vindt Dane "enorm teleurstellend". "We proberen de kennisinfrastructuur van Zeeland naar een hoger peil te trekken. Dat heeft een aanzuigende werking voor studenten. Als de markt dat niet oppakt, is het buitengewoon frustrerend", zegt hij. Dane spreekt over een miljoenenverlies, nu er zo veel studenten niet naar HZ komen om te studeren.

Nieuwbouw

Het wachten is ook op de oplevering van de nieuwbouw van een complex met studentenkamers in Middelburg bij het station en in het voormalige hoofdkantoor van Delta aan de Poelendaelesingel. De gemeente moet echt vaart gaan maken, vindt John Dane. "Dit jaar is nu al verloren."

Arjan Wisse van huisvestingsbedrijf APV beaamt dat het probleem minder groot was geweest als de studentencomplexen eerder waren opgeleverd.

We willen meer jongeren trekken naar het vergrijsde Zeeland en dat lukt zo niet." Arjan Wisse - huisvestingsbedrijf APV

Wisse zegt overrompeld te zijn door de hoeveelheid internationale studenten die dit jaar in Zeeland wil studeren. Hij denkt dat Brexit daar aan bijdraagt. "Internationale studenten gaan nu eerder naar Nederland dan naar Engeland om te studeren." Ook vermoedt Wisse dat studenten vanwege corona het op kamers gaan vorig jaar een jaar hebben uitgesteld, waardoor de vraag nu nóg groter is.

Noodoplossing

Voor zeventig studenten die vanaf volgende week beginnen aan hun studie bij de HZ is nog geen kamer beschikbaar. Voor die jongeren is een noodoplossing gevonden door huisvestingsbedrijf APV, vertelt Arjan Wisse. "We hebben horeca en hotelpensions afgehuurd voor tijdelijk onderdak voor de studenten."

Dat studenten zonder kamer besluiten voor een andere regio te kiezen om te gaan studeren is volgens Arjan Wisse een groot gemis voor de provincie Zeeland. "We willen meer jongeren trekken naar het vergrijsde Zeeland en dat lukt zo niet."

