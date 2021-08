Willem de Bruin met Spuug van God in een weiland in Kats

In de voorstelling Spuug van God kijken we in het hoofd van Willem de Bruin, een proces dat leidt tot destructieve gedachten door de ervaringen in zijn jeugd, die nog steeds door zijn hoofd spoken. Ook al klinkt zijn verhaal zwaarmoedig, het feit dat hij zijn verhaal vertelt en erkent, is het bewijs dat hij de lelijke dingen niet uit de weg gaat. De voorstelling eindigt daarom ook hoopvol en dat is mooi, zegt de acteur.

Identiteit

Op de vraag hoe het komt dat zo veel jonge mensen vandaag de dag worstelen met hun identiteit is hij helder. "Ik denk dat er te weinig moeite is gedaan om te vertellen dat Nederland in de de laatste decennia heel veel kleuren heeft gekregen en dat er mensen zoals ik zijn die gewoon Willem de Bruin heten, zonder dat ik hoef uit te leggen waarom ik zo heet".

Wiilem de Bruin (foto: Omroep Zeeland)

Het decor van Spuug van God is gemaakt door ontwerper Teun Mosk. In een weiland onder aan de dijk bij Kats staat een driehoekige doos met spiegelende wanden waarin de acteur langzaam ronddraait. De voorstelling wordt gespeeld bij zonsopkomst in de transitie van nacht naar dag en als de avond valt bij zonsondergang.

Spuug van God gaat zaterdag 28 augustus in première in Kats en is daarna nog te zien van 1 t/m 3 september op het Zeeland Nazomerfestival.