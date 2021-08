GOES mist drietal spelers tegen Ajax

Jelle Klap scoort voor GOES tegen Harkemase Boys (foto: Orange Pictures)

Dat betekent dat trainer Kevin Hollander zijn formatie op minimaal twee plekken zal moeten wijzigen, want Hage (keelontsteking) en Mbikulu (hamstringblessure) zijn doorgaans vaste krachten bij de Bevelandse ploeg.

Guillaume Clinckemaillie viel vorige week na een invalbeurt geblesseerd uit (hamstring) en zal naar verwachting nog twee weken niet inzetbaar zijn. Daarnaast is de Belg deze week ook vader geworden.

Voor Hollander is het een must dat GOES de wedstrijd wint. "Ik denk dat Ajax geen ploeg voor de top vijf is in tegenstelling tot Sportlust'46 en Harkemase Boys. We kunnen onszelf in het zadel te helpen door te winnen. We moeten 'm eigenlijk gewoon winnen."

GOES speelde in de Derde Divisie twee keer eerder tegen Ajax, maar won nog niet.

Onderlinge resultaten

8-2-2020 Derde Divisie Ajax - GOES 1-1 14-9-2019 Derde Divisie GOES - Ajax 0-1

(foto: Omroep Zeeland)