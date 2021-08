Zeeuwse Jan op Aruba: nieuwe avondklok en mosselen uit Yerseke

Jan Lamper, onze Zeeuw op Aruba (foto: Omroep Zeeland)

De druk op de zorg op het eiland stijgt nog steeds. Eerder vertelde Jan al over de oproep om Nederlands zorgpersoneel naar Aruba te halen om te helpen in de ziekenhuizen. Dat blijkt te werken. "Ik kreeg een berichtje van iemand uit Yerseke, die de hele maand september naar Aruba komt om in het ziekenhuis te werken", vertelt Lamper.

Beluister hier het volledige gesprek met Jan:

Zeeuw in het Buiteland: Jan Lamper op Aruba

Een vrolijkere noot: zorgpersoneel is niet het enige uit Yerseke dat wordt overgevlogen naar Aruba. Lamper heeft namelijk echte Zeeuwse mosselen te pakken gekregen. "Die kon ik over laten vliegen vanuit Yerseke. Dat kost wat, maar dan heb je ook wat." Als oorspronkelijke Yersenaar maakt de kwaliteit van die mosselen hem erg gelukkig. "Ik heb gelijk nog een paar kilo besteld om met m'n familie te eten volgende week." Wel maar met vier tegelijk, want met meer mensen samenkomen is voorlopig verboden op Aruba.