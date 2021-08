Rechtbank eert vermoorde Joodse advocaat: 'Van Zanten was niet vermist, maar vergast in Auschwitz'

Het tableau hangt in de advocatenkamer van het rechtbankgebouw in Middelburg. Een kamer die voor publiek niet openbaar is. Op de gekalligrafeerde lijst staan de namen van alle Zeeuwse advocaten. Daartussen de naam van Van Zanten met een tekst die vragen opriep.

Een paar jaar geleden startte een strafpleiter de zoektocht. Hij kwam achter het verhaal, waardoor het tableau sinds vandaag met een aanvulling kan worden gecorrigeerd.

Van Zanten werd als Joods beschouwd

Herman Louis van Zanten werd in 1907 geboren in België. Na een stage in Rotterdam, verhuisde hij in 1938 naar Vlissingen om daar als zelfstandig advocaat en procureur aan de slag te gaan. Hij was maatschappelijk actief, was een aantal jaren politiek voorzitter van de Jonge Liberalen.

Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog kreeg Van Zanten in mei 1941 te horen dat hij als Joods werd beschouwd. Doordat zijn moeder Joods was, kwam Van Zanten op een Duitse lijst terecht. De advocaat vocht dat aan, omdat hij zijn geloof niet meer uitdroeg. Hij verloor.

Het stuk tekst dat sinds vandaag een aanvulling krijgt. (foto: Omroep Zeeland)

Daarop vluchtte Van Zanten naar Nice. Zijn ouders woonden in de Zuid-Franse stad die net buiten Duits gebied viel. Veertig meter voor die grens ging het mis. Hij werd opgepakt door de Duitsers die er al snel achter kwamen dat hij op een Joodse lijst stond. Vanuit Frankrijk is hij op transport gezet naar concentratiekamp Auschwitz. Kort na aankomst werd hij vermoord op 28 augustus.

'Stukje onbekendheid is bekend geworden'

De deken van Orde van Advocaten Zeeland West-Brabant, Lex Lensink is blij met de aanvulling. "Een stukje onbekendheid is bekend geworden. De advocatuur is ook nu nog gevaarlijk, dat blijkt wel uit voorvallen van de afgelopen jaren. Daarom vond ik het heel belangrijk om dit te herstellen."