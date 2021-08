Vlaams chemiebedrijf 3M moet meteen stoppen met lozen vervuild afvalwater in de Schelde

Chemiebedrijf 3M in het Vlaamse Zwijndrecht (foto: ANP)

Het chemiebedrijf heeft jarenlang schadelijke stoffen in de Schelde geloosd waarvoor het geen vergunning had. Het gaat in dit geval om de stof FBSA, een vorm van de stof PFAS. Naar aanleiding van het lozen van de giftige stoffen is eerder deze week een inval gedaan door de Belgische justitie.

De Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) en de PVDA-Fractie in Provinciale Staten gaven toen aan blij te zijn met de inval. "Dit bedrijf is een grote jongen en moet, als bewezen kan worden dat de regels zijn overtreden, een flinke boete krijgen", aldus PVDA-Statenlid Inez Flameling.

PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) is een verzamelnaam voor zo'n zesduizend soorten fluorverbindingen die ernstige gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. De stoffen zijn geliefd in de industrie omdat ze hittebestendig en vocht-, vet- en vuilafstotend zijn. PFAS worden dan ook in veel verschillende producten gebruikt: van anti-aanbaklagen in pannen tot de stof die jassen waterdicht maakt. Onlangs waarschuwde de Belgische overheid voor de opvallend hoge PFAS-concentraties bij vissen uit het Westerscheldegebied: het vijftienvoudige van het toegestane niveau.

Ook in Nederland loopt onderzoek naar PFAS-lozingen door Nederlandse bedrijven. Het kabinet wil een Europees verbod op PFAS. Of dat er daadwerkelijk komt is nog niet bekend, omdat ook de Europese Commissie en het Europees Parlement in zullen moeten stemmen met een eventueel verbod. De Nederlandse regering hoopt dat de stoffen nog voor 2025 verboden zijn.

