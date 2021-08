Filipijnse trouwt in Zeeuwse klederdracht: 'Ik vind de kap het mooiste'

De zenuwen van Conie-Jay beginnen een paar uur voor de bruiloft toe te nemen. Het kost heel wat tijd om de grote, schelpvormige kanten kap goed te bevestigen. Ook het haar moet netjes op een rol op haar voorhoofd. Maar, ze heeft het stilzitten er voor over.

"Ik vind het prachtig, het is echt een droom die uitkomt. Dat komt natuurlijk omdat mijn man hier vandaan komt."

Conie-Jay kent het verhaal achter klederdracht, maar het verschil tussen bijvoorbeeld Walcherse klederdracht of die van Beveland, weet ze niet. "Maar dat geeft niks", vertelt haar man in spe, Marco Autiero.

Het is bovendien allemaal begonnen met een grap toen Conie-Jay vertelde dat ze graag wilde trouwen. "Ik heb haar wijsgemaakt dat alle vrouwen dan traditioneel gekleed gaan. Eerst vond ze het afschuwelijk, maar toen ze zich er wat meer in ging verdiepen vond ze het hartstikke leuk."

Marco gaat gehuld in Filipijnse stijl. Conie-Jay in Zeeuwse klederdracht (foto: Omroep Zeeland)

Om ervoor te zorgen dat het paar spic en span voor het altaar verschijnt, is de hulp ingeroepen van Stichting Zeeuws Erfgoed. Mieke Gubbels kleedt de bruid aan. En dat is bijzonder voor haar.

"Er trouwen niet vaak mensen in Zeeuwse klederdracht. De laatste keer voor mij is een jaar of vijf geleden, kun je nagaan." Het tenue is 53 jaar oud dus ze gaat uiterst voorzichtig te werk. "Het is best ingewikkeld en kost ongeveer een uur om de bruid netjes aan te kleden. De kap moet natuurlijk stevig blijven zitten."

Mieke Gubbels van Stichting Zeeuwse Klederdracht helpt de bruid met haren opsteken (foto: Omroep Zeeland)

Na de bruiloft wordt Conie-Jay weer uitgekleed. "Dan ga ik naar de kapper, trek ik een andere jurk aan, en gaan we feesten in onze tuin in Souburg."

Het kersverse echtpaar probeert eind van het jaar in de Filipijnen nog eens te trouwen in aanwezigheid van de familie en vrienden van daar. "Zij kunnen er vanwege corona niet bij zijn. Daar ben ik van plan om een 'echte' bruidsjurk te dragen."