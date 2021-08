Surrender releast videoclip Ik Lik Mn Zundapp

Volgens zanger, gitarist en gezicht van Surrender Johan van de Swaluw is het plan helemaal uitgekomen zoals het bedacht was: "Ja, toch wel voor 99,9 procent. Nee hoor, helemaal goed geworden, hartstikke leuk, boven verwachting zelfs. We hebben al een preview aan enkele mensen laten zien, en er werd al goed op gereageerd.

Ontzettend fanatiek

De band ging voor minstens 10 brommers, maar het zijn er uiteindelijk 52 geworden. Dit tot verrassing van Johan: "De reacties waren zeer enthousiast en die Zündapp-rijders waren allemaal ontzettend fanatiek. Ze vonden het leuk om mee te doen. Ik stond er verbaasd over dat er nog zoveel rondreden in Zeeland."

We missen de optredens, want dat is gewoon zwaar klote, ook dat festivals niet doorgaan" Johan van de Swaluw - Surrender

Ondanks de problemen die te maken hebben met de tijd waarin we leven, gaat het goed met de band. Toch missen de bandleden het één en ander: "We missen de optredens, want dat is gewoon zwaar klote, ook dat festivals niet doorgaan."

Op het gemak

In de tussentijd heeft de band niet stilgezeten: "Dat is allemaal een tegenslag, maar in die tijd hebben we gewerkt aan nummers. Lekker op het gemak, want er stond geen druk op de ketel. We hebben inmiddels zeven nieuw nummers en we zijn al bezig met een volgende clip. Dat is het begin van een te plannen reeks."

Surrender kijkt nu al uit naar het eerste optreden in bijna twee jaar. De band speelt op 11 september op festival Vogelrock in Vogelwaarde.

Surrender zit vol plannen: "We hebben inmiddels zeven nieuw nummers en we zijn al bezig met een volgende clip."