Hoek houdt punt over aan duel met ACV

Giovanni Delannoy startte vandaag wel in de basisopstelling (foto: Orange Pictures)

In Assen hadden ze misschien gehoopt dat Giovanni Delannoy, die vandaag startte in plaats van Aaron Verwilligen, net als vorige week niet in de basisopstelling zou staan, want vorig jaar was de Belg betrokken bij de eerste drie goals in het duel van Hoek met ACV. Uiteindelijk stond Hoek toen al na 45 minuten met 1-4 voor.

Vandaag verliep de eerste helft een stuk evenwichtiger. Toufik Faraouni was namens de thuisploeg dichtbij de openingstreffer en in de daaropvolgende counter was Rik Impens gevaarlijk. De grootste kans van de eerste helft kwam op naam van Gijs Jasper die van een meter of vijf hoog over schoot.

Goals in de tweede helft

In de tweede helft kansen voor beide goals. Voor Hoek was Impens opnieuw het gevaarlijkst na een goede actie van Delannoy, maar zijn schot belandde niet in het net. Aan de andere kant redde De Vroe op schoten van Jasper en Boy Spijkerman. Een kwartier voor tijd moest De Vroe op een inzet van Mark Jagt het antwoord schuldig blijven. De invaller schoot raak vanaf een meter of zestien. Uit een hoekschop kwam Hoek acht minuten voor het einde nog op gelijke hoogte: Niels de Pauw kopte zijn ploeg naar een gelijkspel.

Later vandaag kan je op deze plek kijken naar een samenvatting en reacties van de wedstrijd

Scoreverloop

1-0 Mark Jagt (73)

1-1 Niels de Pauw (82)

Opstelling Hoek

Griffin de Vroe, Alexander Embrechts, Niels de Pauw, Roycel James, Ruben de Jager, Jonathan Constansia, Karim Bannani, Rik Impens, Giovanni Delannoy, Steve Schalkwijk (Jahrdell Constansia/70), Istvan Bakx