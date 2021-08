GOES komt opnieuw niet verder dan een gelijkspel

Gianni Tiebosch wordt op de hielen gezeten door Eyong Enoh (foto: Omroep Zeeland)

Met Huib van Hecke in de basis voor de zieke Sylvio Hage zorgde GOES voor het eerste gevaar. Na tien minuten speelde Gianni Tiebosch de bal naar Hiep Nguyen, maar diens inzet belandde op de paal. De thuisploeg bleef op zoek gaan naar de openingstreffer. Ook pogingen van Huib van Hecke en Tiebosch leverden geen goals op.

Niet veel later kreeg Van Hecke opnieuw een grote mogelijkheid. Hij omspeelde doelman Virgil Deen, maar was te gehaast met zijn schot. Ajax wist daar weinig tegenover te zetten, maar kreeg toch een grote kans toen een kopbal van Anouar Moussa recht in de handen van Matthew Lentink kwam. Even later schoot Stefan Smal net naast.

Bal wil er niet in bij GOES

In de tweede helft gebeurde er maar weinig. Een inzetje van Van Hecke werd makkelijk gestopt door de Ajax-keeper. Een paar minuten later schoot Tiebosch voorlangs. Diezelfde Tiebosch leek een kwartier voor tijd te scoren, maar zijn inzet werd afgekeurd voor een overtreding op de keeper die de de bal vast zou hebben gehad.

GOES moest de laatste tien minuten verder met een man minder. Renzo Roemeratoe moest eraf na een harde tackle. Ook Ajax moest even later verder met tien man na een tweede gele kaart voor Lars Middelwijk na het vasthouden van El Ouazzani. Vlak voor het eindsignaal was er nog een enorme scrimmage voor het doel van Ajax, maar invaller Francis Kabwe Manengela kreeg de bal er niet in.

Later vandaag kun je op deze plek kijken naar een samenvatting en reacties van de wedstrijd

Opstelling GOES

Matthew Lentink, Jelle Klap, Reza Maipauw (Souffiane el Ouazzani/78), Ralph de Kok, Renzo Roemeratoe, Stefan de Bert, Ruben Hollemans, Gianni Tiebosch, Riad Elloukmani (Julian van de Kreeke/84), Huib van Hecke (Francis Kabwe Manengela/68), Hiep Nguyen

Bijzonderheden

Renzo Roemeratoe moest er af met een rode kaart, Ook Lars Middelwijk van Ajax moest het veld eerder verlaten na zijn tweede gele kaart.