In augustus heb je de meeste kans dat je fiets wordt gejat

Volgens wijkagent Douwe de Vries van Schouwen-Duiveland is het vooral bij fietsenstallingen in de buurt van stranden vaak raak. "Dieven wachten op een goed moment, pakken de fiets op, laden die in een bus en zijn snel weg", waarschuwt De Vries. "Vaak genoeg gebeurt het op klaarlichte dag met voldoende mensen in de buurt."

"Mensen zouden verdachte omstandigheden dan ook sneller moeten melden", vervolgt de wijkagent. "Wanneer je iemand een fiets in een busje ziet laden, bel direct de politie. Dan kunnen wij meteen uitzoeken of het om een diefstal gaat."

'Zet je fiets altijd vast'

Ook ziet de wijkagent nog vaak fietsen die op slot staan, maar niet veilig genoeg. Het slot is soms te dun, of hij is nergens aan vastgemaakt, zodat je hem makkelijk kan meenemen. Douwe de Vries geeft dan ook graag uitleg aan fietsers hoe het beter kan.

Toch is er volgens de politie ook positief nieuws, want het totaal aantal geregistreerde fietsendiefstallen in Zeeland is de afgelopen jaren bijna gehalveerd. Werden er in 2012 nog ruim 2.000 fietsen als gestolen opgegeven, in 2019 was dat aantal gezakt tot net iets boven de 1.000. Onduidelijk is of er inderdaad minder fietsen worden gestolen of dat er minder aangifte wordt gedaan bij de politie.