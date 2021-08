Dirk Boehlé strandt in halve finale King of the Court in Utrecht

Dirk Boehlé weet zich niet te plaatsen voor de finale van King of the Court in Utrecht (foto: Orange Pictures)

Bij het King of the Court-event in Utrecht speelden vijf teams op één veld afwisselend tegen elkaar, terwijl de klok loopt. Teams aan de 'King-zijde' scoren een punt als ze de rally winnen. De uitdagers krijgen na een gewonnen rally geen punt, maar schuiven door en zijn vanaf dat moment King. Als de zoemer gaat valt het team met de minste punten af.

Halve finale

Boehlé en Van Werkhoven begonnen aanvankelijk goed aan het toernooi, maar delfden uiteindelijk het onderspit in de halve finale. De halve finale bestaat uit drie rondes en Boehlé en zijn speelpartner behaalden in de eerste serie de minste punten waardoor ze geen aanspraak maakten op een plek in de eindstrijd.