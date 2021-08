'Silence please': Studenten uit Zuid-Korea, Rusland en België in Middelburg voor bijzondere masterclass

Internationaal gezelschap

Het was een internationaal gezelschap dat zich had ingeschreven om les te krijgen van Francesco Cera, een van de toonaangevende oude-muziekspecialisten. Studenten uit Zuid-Korea en Rusland, maar ook uit België kwamen er op af om te laten horen hoe goed zij stukken van de componist Girolamo Frescobaldi konden spelen. Zo mocht Tine Hendrickx uit het Belgische Duffel haar vaardigheden tonen op het orgel. En Geert de Witte, student aan het conservatorium in Brussel deed dat op het klavecimbel.

Het orgel, op dit moment nog, in Beek (foto: Stichting De Rijckere-orgel 1776)

De masterclass is een initiatief van Stichting De Rijckere-orgel 1776 in Middelburg. Die wil geld ophalen voor een reddingsactie van een orgel in Beek. De kerk daar gaat dicht en het orgel staat te koop. Het orgel was aanvankelijk gebouwd voor een kerk in Axel. De stichting wil het dolgraag terug naar Zeeland halen, want het is een van de nog maar twee overgebleven orgels gebouwd door orgelbouwfamilie De Rijckere uit Kortrijk. Het andere 'De Rijckere-orgel' staat in de Oostkerk in Middelburg.

Restauratie kost veel geld

Niet alleen de verhuizing, maar vooral ook de restauratie van het orgel kost veel geld, zo'n 60.000 euro, zegt Bram de Wolf van de stichting. Het is de bedoeling dat het straks tegenover het huidige orgel in de Sint Augustinuskerk in Middelburg komt te staan. Vanavond is er in deze kerk ook een concert, dan spelen de studenten voor publiek.