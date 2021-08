De Koning roeit naar zilver op Paralympische Spelen

De Koning en Van der Meer tonen hun zilveren medaille (foto: ANP)

De Koning en Van der Meer kwamen iets meer dan vier seconden tekort voor het goud. Maar hielden genoeg ruimte voor de zilveren plak. Brons was er voor China. "Hoe cliché het ook klinkt, maar dit is wel hetgeen waar ik vijf jaar lang elke dag voor ben opgestaan", zegt De Koning tegen de NOS. "Dit is de absolute beloning voor al het werk."

Het was een spannende race waar De Koning en Van der Meer samen met China en Groot-Brittannië streed om de medailles. Pas in de laatste 500 meter koerste het duo af op zilver door China voorbij te gaan. In de eindsprint konden de Britten net niet meer achterhaald worden.

Beluister hier naar een gesprek tussen De Koning en verslaggever Yorben Weststrate

In 2016 was De Koning er ook al bij. Toen miste hij de finale, maar de afgelopen jaren ontpopte hij zich samen met Van der Meer tot kanshebbers op een medaille. Zo roeiden ze in 2017 de snelste tijd ooit bij de gemengd dubbel. "We hebben verloren van de vorige paralympisch kampioen en we hebben laten zien dat we een enorme strijd met ze hebben kunnen leveren. Dat is heel mooi."