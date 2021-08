Roemeratoe debuteert met overwinning voor Willem II

Roemeratoe in duel met een speler van PEC Zwolle (foto: Orange Pictures)

Roemeratoe maakte zijn overstap naar Willem II omdat hij bij FC Twente niet aan spelen toe kwam. In de voorbereiding op het huidige seizoen raakt hij geblesseerd en kwam daardoor niet in de plannen van trainer Ron Jans voor. Dit seizoen hoopt Roemeratoe veel aan spelen toe te komen in Tilburg.

Godfried Roemeratoe werd in 2014 door Twente opgepikt bij JVOZ en maakte in het seizoen 2018/19 zijn debuut in de eerste divisie. De ploeg uit Enschede werd dat jaar kampioen en promoveerde naar het hoogste niveau, waar de Zeeuw langzaam uitgroeide tot vaste waarde. Door corona kwam er een abrupt einde aan zijn eerste seizoen in de eredivisie, maar het jaar erop kwam Roemeratoe maar liefst dertig keer in actie voor Twente.