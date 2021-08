Meeuwenprobleem in stad blijvend: 'Behoud hun natuurlijk broedgebied'

Op een leeg terrein vlakbij de COVRA in Vlissingen-Oost ziet Roland-Jan Buijs een vossenspoor. "Er zitten hier al jaren vossen, maar heel lang hebben ze de meeuwen met rust gelaten Ze hadden het vooral op ganzen, konijnen en hazen voorzien. Maar zo'n drie jaar geleden is de omslag gemaakt en plunderen ze volledige kolonies helemaal leeg."

Een ware ramp

De vos is een ware ramp voor een meeuwenkolonie. Het roofdier doodt namelijk niet alleen wat hij opeet, want dan zou de schade beperkt blijven tot bijvoorbeeld één meeuw per dag. Nee, de vos bijt op zijn strooptocht alles dood wat hij tegenkomt en laat dus een waar slagveld achter.

Hekken en daken

Vossen zijn beschermd, dus afschieten kan niet. Bovendien wordt een leeg territorium in een mum van tijd overgenomen door een andere vos. Eigenlijk is de oplossing betrekkelijk eenvoudig. "Raster terreinen waar de meeuwen zitten af met een goed hekwerk", stelt Roland-Jan Buijs voor.

Ecoloog en meeuwendeskundige Roland-Jan Buijs op een voormalige broedplaats (foto: Omroep Zeeland)

Op bedrijventerreinen in het Sloegebied zou je delen aan kunnen wijzen waar meeuwen mogen broeden en die voorzien van een goed, diep ingegraven hek. "In Zeebrugge gebeurt dat al", weet de ecoloog. Als de vogels weten dat ze veilig zijn in zo'n afgerasterd gebied gaan ze er ook daadwerkelijk broeden en neemt de populatie er toe.

Platte daken

Verder kun je bebouwing geschikt te maken voor meeuwen. Bijvoorbeeld door daken plat te maken en te voorzien van grind, zodat de vogels er kunnen broeden. Natuurinclusief bouwen heet dat. "Daarmee voorkom je dat meeuwen naar de stad trekken."

Audioreportage: met ecoloog Roland-Jan Buijs het Sloegebied in

Een voorbeeld van hoe het wel moet is te vinden op Neeltje Jans in de monding van de Oosterschelde. Hier zijn geen vossen en kunnen meeuwen nog gewoon zonder hekwerk broeden op de grond.

Broedplaats

Wannes Castelijns, hoofd ecologie van stichting Het Zeeuwse Landschap, laat een broedplaats zien aan de oostkant van het eiland. "Hier zitten in het broedseizoen een paar duizend meeuwen. Zowel zilvermeeuwen als kleine mantelmeeuwen. Het is een natuurlijk broedgebied, dichtbij zee in de duinen. Als ze hier niet waren, zouden ze misschien in de stad zitten."

Audioreportage: met Wannes Castelijns van het Zeeuwse Landschap op Neeltje Jans.

Maar ook hier is zeker beheer nodig. Het Zeeuwse Landschap en Natuurmonumenten houden sommige plekken zo veel mogelijk open. Dichte begroeiing wordt weggehaald, zodat de meeuwen kunnen blijven broeden op het voormalige werkeiland.

Honkvast

Ecoloog Roland-Jan Buijs noemt het een utopie dat meeuwen ondanks alles ooit uit de steden zullen verdwijnen. Meeuwen zijn namelijk erg territoriaal en honkvast. Ze keren ieder jaar terug naar dezelfde stek. "Soms zelfs naar dezelfde schoorsteen!" Volgens de ecoloog moeten we dus gewoon leren leven met de meeuw als stadsbewoner.

