Winnaar Zeeuwse Top 40 maakt rondvlucht boven Zeeland: 'Het was echt heel gaaf'

Marit werd tijdens de rondvlucht vergezeld door haar vriend Richard en haar broer Colin. De vliegroute had Marit al vooraf bedacht.

"Ik wil heel graag boven Sint-Annaland vliegen. De familie staat als het goed is klaar om te zwaaien", vertelt de winnaar. Broer Colin wilde ook graag een keer de Oosterscheldekering vanuit de lucht zien.

Spanning

Marit gaf in mei haar vijf favoriete nummers door voor de Zeeuwse Top 40 en met een goede motivatie won ze deze prijs. Vol enthousiasme kwam Marit na bijna een uur vliegen het toestel weer uit. "In het begin was het best spannend, want het vliegtuig schudde een beetje."

Nadat ze haar woonplaats zag, verdween de spanning al snel. "Het was heel leuk om Sint-Annaland vanuit de lucht te zien. Ik herkende een paar straten en we vlogen een extra rondje." Daarna vloog de piloot verder richting de Oosterscheldekering, Oostkapelle en Veere. "Het was echt heel gaaf", zegt de dolgelukkige winnaar.