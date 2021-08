Nancy van de Ven slaat over de kop in Italiaans kampioenschap

Nancy van de Ven (archieffoto) (foto: Corrado Francke)

Volgens de Vlissingse zelf heeft ze niets ernstigs aan de val overgehouden. "Ik heb enkel wat pijn in mijn hand, ik vind het vooral vervelend dat ik de race niet uit kon rijden. Ik had Fontanesi in de eerste manche wat foutjes zien maken en hoopte dat ik haar in de tweede kon pakken."

De eindzege in Gazzane ging naar Fontanesi, die beide manches op haar naam schreef. De race was het vierde deel van het vijfdelige Italiaans kampioenschap, dat in het weekend van 18 en 19 september wordt afgesloten. Van de Ven staat op dit moment tweede in het algemeen klassement.

Volgende week hervat Van de Ven de strijd om het wereldkampioenschap. Dan staat met de GP Van Turkije de derde race in de serie op het programma.