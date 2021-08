Studiejaar gaat beginnen; de horeca blijft achter met minder personeel

Volgens Frank de Reu van afdeling Zeeland van Koninklijke Horeca Nederland heeft corona er voor gezorgd dat landelijk 90.000 krachten uit de horeca zijn gestroomd. Dat gat is voor een groot deel opgevangen met studenten.

"Het wordt nu spannend voor ons, zeker als je bedenkt dat het seizoen nog niet voorbij is, september kan heel mooi zijn." De Reu is eigenaar van paviljoen Puur in Groede en heeft deze zomer ruim dertig studenten in dienst.

Studenten die in horeca werkten beginnen deze week weer aan hun studiejaar (foto: Omroep Zeeland)

Niet alleen de horecabazen vinden het wrang dat ze de studenten weer moeten laten gaan. Ook de studenten zelf hebben gemengde gevoelens. Zoals de 21-jarige Lucas van der Heide uit Terneuzen. Hij gaat komende week weer naar Tilburg waar hij studeert. "Het is wel lekker dat school weer begint maar ook weer jammer, omdat je tijdens het werken een vriendenkring opbouwt, en daar moet je dan ook weer tijdelijk afscheid van nemen."

Frank de Reu van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Minder personeel betekent dus creatieve oplossingen bedenken. Bijvoorbeeld een simpelere menukaart samenstellen, wat inmiddels door een aantal horecazaken is gedaan. "Maar je kunt meer", zegt De Reu. Je openingstijden aanpassen, of meer gebruik maken van automatisering. Zoals een QR-code op de tafels aanbrengen. Met je telefoon kun je dan bij de menukaart komen en zelf direct iets bestellen, dat scheelt ons weer een loopje. En Koninklijke Horeca Nederland is een campagne gestart, om mensen weer terug de horeca in te krijgen."

Imagoprobleem

Blijft het feit dat de horeca kampt met een imagoprobleem; hard en onregelmatig werken en niet altijd het salaris wat daarbij zou passen. De Reu: "Ik heb geleerd dat je krijgt wat je geeft. Als je goed bent voor je personeel is je personeel goed voor jou. Dat is iets wat we met zijn allen moeten leren en accepteren. En zorgen dat de mensen die je hebt blijven en dat de mensen die willen komen, ook willen blijven. Daar moet de sector hard aan werken."