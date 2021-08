Goedemorgen! Zeeuwse sporters, drukte in de haven en horeca

En Sylvana van Hees uit Oud-Vossemeer heeft de groepsfase met het Nederlands basketbalteam goed afgesloten. In de laatste wedstrijd werd Spanje met 63-24 verslagen. Nederland is geplaatst voor de kwartfinales.

Ria Buys (foto: Omroep Zeeland)

Voor de laatste keer gingen gisteren de vers gesneden frieten de olie in. Ria Buys, inmiddels 88 jaar, vindt het mooi geweest en gaat van haar pensioen genieten. Met haar verdwijnt na 58 jaar het frietkot op de hoek van de Nieuwstraat in Koewacht. Het friet bakken gaat Ria niet missen, de klanten wel. Het frietkot verdwijnt uit Koewacht maar er zijn plannen om het te schenken aan het Frietmuseum in Brugge.

(foto: Omroep Zeeland)

Pijnlijk dagen voor de horeca. Want het studiejaar gaat beginnen, en dus zwaaien veel horecabazen nu studenten uit die de afgelopen tijd meehielpen in hun zaken. De jongeren waren daar broodnodig, want de horecasector schreeuwt om personeel.

Volgens Frank de Reu van afdeling Zeeland van Koninklijke Horeca Nederland heeft corona er voor gezorgd dat landelijk 90.000 krachten uit de horeca zijn gestroomd. Dat gat is voor een groot deel opgevangen met studenten.

Havenmeester Wim Fokker werkt op de steiger de administratie bij (foto: Omroep Zeeland)

Het is druk in de Zeeuwse jachthavens. Veel mensen vieren vakantie in eigen land en hebben een boot gekocht of huren er eentje. In Zierikzee bijvoorbeeld liggen de watersporters soms wel zes of zeven rijen dik in de haven. Havenmeester Wim Fokker ziet dat het de afgelopen twee jaar veel drukker is geworden. "De telefoon gaat soms wel 150 keer per dag", zegt hij.

Aalscholver gekiekt bij Oost-Souburg (foto: Adrie de Willigen, Oost-Souburg)

Het weer

Vandaag beginnen we met bewolking, maar de zon komt er ook geregeld bij en het wordt weer warmer. De maximumtemperaturen komen te liggen rond 20 à 21 graden. Vanmiddag komen er wel enkele buien, maar als we kijken naar de meerdaagse zien we dat het de komende dagen wat droger zal worden.