Drukte in Zeeuwse jachthavens: 'Mensen blijven in eigen land'

Havenmeester Wim Fokker ziet dat het de afgelopen twee jaar veel drukker is geworden. "De telefoon gaat soms wel 150 keer per dag", zegt hij. "Mensen willen verzekerd zijn van een ligplaats. Gelukkig hoeven we geen nee te verkopen en kunnen we iedereen een plaatsje bieden."

Maar het brengt wel veel extra werk met zich mee. "Ja, we hebben het druk. En dat brengt soms ook wel wat stress met zich mee", zegt havenmeester Wim. "Maar ik ga nog steeds elke dag met plezier naar mijn werk hoor. Hoe voller de haven ligt, hoe beter het is. We zijn niet voor niets een van de drukstbezochte jachthavens van Zuidwest-Nederland."

Niet allemaal ervaren schippers

De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat het nog drukker is geworden dan normaal. "Mensen blijven in eigen land, en ook de Belgen blijven in de buurt. En dan kopen ze een boot of huren er eentje. We zien elke dag wel tien tot vijftien huurboten in de haven. Die moeten we soms wel even helpen met aanleggen want het zijn niet allemaal ervaren schippers", zegt de havenmeester met een grijns.

Fokker is bezig aan zijn twintigste jaar als havenmeester. "Ik ben opgeleid als timmerman, maar werd twintig jaar geleden gevraagd of ik een half jaar als havenmeester aan de slag wilde gaan", zegt hij. "Dat is goed bevallen en nu zijn we twintig jaar verder. Het is prachtig werk. Iedere dag is anders en je hebt met veel mensen contact. Je hoort mij dus niet klagen."