Basketbalster Van Hees leeft haar droom op Paralympische Spelen: 'Nooit verwacht dat ik hier zou zijn'

Sylvana van Hees won op de Paralympics met Nederland met grote cijfers van Algerije (foto: Orange Pictures)

"We doen waar we goed in zijn en waar we natuurlijk al jaren op aan het trainen zijn", zegt Van Hees over de prestaties van Nederland op de Paralympische Spelen. In Tokio werd in de groepsfase gewonnen van de Verenigde Staten, Algerije en Spanje. Alleen tegen China was er een nederlaag. In het derde duel tegen Algerije mocht Van Hees voor het eerst minuten maken. "Het was echt geweldig om op de Paralympische Spelen mee te doen. Dat voelde echt bijzonder aan. Ik vind het echt een eer."

Van Hees viel 70 kilo af

Een aantal jaar geleden gooide Van Hees rigoureus het roer om in haar leven. Ze viel zeventig kilo af en ging zich richten op het rolstoelbasketbal. Van Hees vindt het onwerkelijk dat ze nu in Tokio is. "Ik moet mezelf elke dag nog even in mijn arm knijpen of dit echt geen droom is. Ik ben zo gegroeid als basketbalster, maar ook als persoon. Ik kan het moeilijk verwoorden wat ik nu mee maak."

Luister hier naar een gesprek tussen Sylvana van Hees en verslaggever Yorben Weststrate

Dinsdag komt Van Hees weer in actie op de Paralympics. Dan speelt het Nederlands team in de kwartfinale. Maandag wordt het land bekend waar tegen Van Hees het op gaat nemen. "Elke wedstrijd is weer anders. We spelen iedere wedstrijd om te winnen en we maken veel plezier en genieten ervan. We proberen het beste uit onszelf te halen om tot de best mogelijke prestatie neer te zetten."

Lees ook: