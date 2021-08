Anton uit Goes loopt wereldrecord op blote voeten: 'Ze zijn helemaal gekneusd'

Anton Nootenboom (foto: Instagram: The Barefoot Dutchman)

Ruim drie maanden geleden startte de 37-jarige Nootenboom met zijn tocht van 2600 kilometer langs de oostkust van Australië. Iedere dag probeert hij tussen de twintig á dertig kilometer af te leggen. En dat over erg slecht wegdek. "Ik heb daardoor behoorlijk gekneusde voeten. De wegen in Australië zijn vaak gravelpaden waardoor de stenen in je voeten steken. Na zoveel kilometer went het nog niet."

Pijnstillers

Om de pijn een beetje te verzachten neemt hij iedere avond voor het slapen gaan een pijnstiller. "Intussen heb ik al flink wat lege doosjes", vertelt Anton lachend tegen Omroep Zeeland. Maar het is de moeite waard. Hij heeft namelijk een helder doel voor ogen: "Mannen hebben vaak het gevoel dat ze zich groot moeten houden. Ik wil het tegenovergestelde laten zien. Praat erover!"

Nootenboom ging als militair drie keer op uitzending naar Afghanistan en heeft meerdere jaren met zijn mentale gezondheid geworsteld. Dat probleem ziet hij ook bij zijn collega-veteranen.

Voor Anton Nooteboom is het dan ook extra pijnlijk om de actuele crisis in Afghanistan te zien. "Je wordt er weer mee geconfronteerd en dat maakt me emotioneel. Je weet wat de bevolking weer gaat meemaken, dat ze weer angst zullen hebben onder het bewind van de taliban."

Mensen lopen mee

Zijn tocht is in Australië niet onopgemerkt gebleven: inmiddels is hij bijna een nationale held. Een sponsorcampagne en een veel media-aandacht zorgden ervoor dat hij nu op straat herkend wordt. Anton krijgt daardoor vaak gezelschap van mensen die meelopen en hun verhaal vertellen. De resterende zeshonderd kilometer zal dat niet anders zijn.

Het is niet de eerste keer dat de 34-jarige ex-militair zo'n verre tocht op blote voeten aflegt. In 2019 was Anton namelijk de eerste persoon die de tocht naar Mount Everest Base Camp aflegde op blote voeten. Zonder enige voorbereiding of training ging Anton op pad om geld op te halen voor de gemeenschap in het gebied.

Beluister hier het gesprek met Anton in Zeeland Wordt Wakker:

Anton Nootenboom vertelt wat hij allemaal meemaakt