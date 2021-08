Tien jaar en achttien miljoen verder, Brede school Tholen gaat van start

Om de opening van het schooljaar in het nieuwe gebouw mogelijk te maken is er de afgelopen tijd heel wat afgesjouwd. Verhuisdozen, tafels, stoelen, alles moest een nieuw plekje krijgen. Het is het slotstuk van tien jaar vol voorbereidingen en verbouwingen. En het mocht ook wat kosten: achttien miljoen euro. Maar volgens de gemeente is dat het waard.

'Goed besteed geld'

"Dit is een diepte-investering", zegt wethouder Peter Hoek van Tholen. "Maar het is goed besteed geld. Want het is niet alleen een investering in het onderwijs, dit is een investering in de hele samenleving van Tholen."

Brede scholen zijn in Nederland geïntroduceerd in de jaren tachtig en negentig. De term breed slaat vooral op een brede blik op het onderwijs. Het betrekken van andere organisaties bij het onderwijs moet helpen om de algemene ontwikkeling en taalontwikkeling te stimuleren. Vooral van de kinderen die dat thuis wat minder meekrijgen. Dat kan dus ook met één school. Maar in Nederland zie je dat in brede scholen vooral meerdere onderwijsinstellingen samen in één pand worden gehuisvest. Om de verbreding van onderwijs te laten plaatsvinden, moeten die verschillende scholen wel samenwerken.

De samenwerking is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen, want de reformatorische Eben-Haëzerschool was niet meteen enthousiast.

Voorzichtig mee beginnen'

"We hebben met z'n allen afgesproken dat we daar voorzichtig mee zullen beginnen", zegt directeur Bas Hoftijzer. "We hebben ook allemaal onze eigen identiteit. Er kan iets moois opbloeien, maar dat zal iedere school ook voor zichzelf moeten zien, hè?"

Er liggen ook plannen voor meer samenwerking met de school voor speciaal onderwijs De Geluksvogel (voorheen De Veste) in de brede school. Bijvoorbeeld bij het uitwisselen van leerlingen voor bepaalde vakken. Maar dat stuit bij de reformatorische school op praktische bezwaren.

Reformatorisch speciaal onderwijs

"De reformatorische scholen hebben ook hun eigen speciale onderwijs in Kapelle en daar loopt in eerste instantie wel onze lijn naartoe, daar hebben wij een band mee. Dus kinderen die hier worden verwezen naar het speciaal onderwijs gaan in eerste instantie naar Kapelle", legt Hoftijzer uit.

Voor zijn school was het een belangrijke voorwaarde dat de Eben-Haëzerschool zijn eigen identiteit zou behouden. "De school is van de ouders en die moeten zich er goed in thuis voelen. Dat is ook onze graadmeter."

Fysiek afgezonderd

Het resultaat is een aparte nieuwbouwvleugel, fysiek afgezonderd van de Brede School Tholen, slechts verbonden met de rest van het gebouw door een glazen gang. De Eben-Haëzerschool heeft een eigen ingang. En bovenin prijkt het glas-in-lood raam van de vorige locatie. Hoftijzer is dan ook tevreden. "Als je door de scholen loopt dan ademt ieder zone een heel eigen sfeer uit."

Bovenin de nieuwe Eben-Haëzerschool prijkt een glas-in-loodraam uit de oude locatie (foto: Omroep Zeeland)

Dat is ook wat projectleider An Cats trots maakt. "Dat eigen karakter van de scholen is duidelijk te zien in de ruimtes." Zij was vanaf het begin betrokken bij het project. En het gebouw is af, dus je zou verwachten dat haar werk erop zit. Maar niets is minder waar. Ze blijft nog zeker een jaar aan om de samenwerking tussen de scholen en de andere betrokken organisaties vlot te trekken. "Dat zit hem dan bijvoorbeeld in het goed borgen van onderlinge afspraken."

Trots op de 'huiskamer'

Zelf is ze vooral ook trots op de 'huiskamer', de ruimte die voor de scholen fungeert als gedeelde lerarenkamer, maar ook bedoeld is voor de overige instanties in het gebouw. Medewerkers van de verschillende scholen, de bibliotheek, de GGD Zeeland en bijvoorbeeld jeugdzorg komen daar informeel samen, waardoor de samenwerkingsverbanden vanzelf opbloeien, is het idee.

