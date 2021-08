Bestuurder veroorzaakt ravage op Deltaweg

Brabander veroorzaakt ravage op Deltaweg (foto: HV Zeeland)

De man uit het Noord-Brabantse Oudenbosch reed rond 09.20 uur vanuit Goes richting Wilhelminadorp. Na de verkeerslichten bij Goes gaan twee rijstroken over in één. De bestuurder ging niet naar de rechterbaan, maar bleef op de linkerbaan rijden. Eerst botste hij tegen een vluchtheuvel en daarna tegen de linkerkant van een vrachtwagen. Vervolgens kwam de auto in botsing met een lantaarnpaal die afbrak en over de weg viel.

De hulpdiensten kwamen snel ter plekke, omdat er mogelijk bestuurders bekneld zaten, maar dat was niet het geval. De vier betrokkenen hadden geen noemenswaardige verwondingen. De auto van de veroorzaker van het ongeval raakte zwaar beschadigd en moest worden weggesleept. Tegen de bestuurder is proces-verbaal opgemaakt wegens het veroorzaken van gevaar of hinder voor overige weggebruikers.

File in beide richtingen

Het ongeluk zorgde voor files in beide richtingen. Even na 10.00 uur was de weg weer vrij. Er moest toen nog wel worden opgeruimd bij de parallelweg.