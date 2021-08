Veertig nieuwe coronabesmettingen in Zeeland

(foto: Omroep Zeeland)

In de gemeente Vlissingen werden in het afgelopen etmaal de meeste nieuwe besmettingen geteld, namelijk tien. Goes komt met zes besmettingen op de tweede plaats.

Daling van patiënten in ziekenhuizen

In de Zeeuwse ziekenhuizen liggen momenteel nog acht patiënten met ernstige coronaklachten. Zeven van hen worden verpleegd op de IC. Vorige week lagen er nog veertien patiënten in de ziekenhuizen. Ook toen lagen zeven patiënten op de IC. Het laagste aantal patiënten sinds vorige zomer was twee maanden geleden, toen in ziekenhuis Adrz nog drie patiënten lagen en ziekenhuis ZorgSaam twee weken lang coronavrij was. De opluchting in de ziekenhuizen duurde niet lang, omdat de cijfers daarna snel opliepen.

Coronacijfers per gemeente

do 26 aug vrij 27 aug za 28 aug zo 29 aug ma 30 aug Borsele 0 1 0 0 3 Goes 3 5 2 1 6 Hulst 0 2 0 1 1 Kapelle 0 1 2 0 2 Middelburg 6 1 1 2 2 Noord-Beveland 0 0 0 0 0 Reimerswaal 7 4 5 4 3 Schouwen-Duiveland 1 1 0 0 2 Sluis 0 3 3 1 4 Terneuzen 6 2 3 3 5 Tholen 5 1 3 1 2 Veere 0 1 0 0 0 Vlissingen 13 4 3 5 10 totaal Zeeland 41 26 22 18 40

Het betrekkelijk hoge Vlissingse cijfer heeft nog geen gevolgen voor de veertiendagentrend in die gemeente. Die gaat nog steeds omlaag.

Trendcijfers

De gemeente Reimerswaal heeft een weektotaal (d.w.z. laatste zeven dagen) van 33 nieuwe besmettingen. Dat is in verhouding tot het aantal inwoners het meeste van Zeeland, namelijk een promillage van 1,4. Samen met Terneuzen en Sluis heeft Reimerswaal ook nog eens te maken met een stijgende veertiendagentrend. Ga met de muis over onderstaande kaart voor de trendcijfers per gemeente.

De veertiendagentrend wordt bepaald door het totaal van de laatste zeven dagen te vergelijken met de zeven dagen daaraan voorafgaand.