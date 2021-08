Omta was openhartig en vol humor: 'Maar hij zei wel waar het op stond'

"Hij zorgde altijd voor een open sfeer. Ook al zat je voor de eerste keer bij hem aan tafel, je mocht altijd meepraten", aldus Eestermans. Tijdens die gesprekken nam Omta geen blad voor de mond: "Hij kon direct zijn. Hij zei wel waar het op stond."

Masterplan

Daarnaast stond humor hoog in het vaandel bij Omta: "Het hoefde niet altijd zwaar te zijn. Hij is net voor het zomerreces gestopt als raadslid. Daarna kreeg ik een berichtje waarin hij me feliciteerde met de nieuwe fractie. Hij grapte dat dit zijn masterplan was om voor verjonging te zorgen binnen de PvdA in Goes door er zelf tussenuit te knijpen. Dat was dan toch weer de grap die hij erin zag", herinnert Eestermans zich.

PvdA-fractievoorzitter Marco Eestermans (foto: Omroep Zeeland)

De 28-jarige Eestermans nam het fractievoorzitterschap van Omta over: "We zullen het nu zonder hem moeten doen. Wiert was iemand die op een andere manier tegen zaken aan kon kijken. Dat gaan we binnen de fractie ontzettend missen."

