Zeeuwse Evelien in Oostenrijk: 'Ik geniet van de zon, ik wel'

Evelien vanuit Oostenrijk (foto: Omroep Zeeland)

"We liggen hele dagen te zonnen, zwemmen in het meer, of suppen", vertelt Evelien. "En we maken lol met onze buren. Zij komen namelijk uit Oost-Souburg, dus dat is wel gezellig. We zijn regelmatig in elkaars voortent te vinden."

Evelien is met haar gezin tot en met zondag in Italië, daarna vertrekt ze weer naar Oostenrijk. In haar thuisland wordt ze mogelijk geconfronteerd met nieuwe coronamaatregelen. "Mijn man heeft gelezen dat er wellicht een lockdown komt. Ze hebben in een eerder stadium gezegd dat dat niet meer zou gebeuren, dus ik heb nog enige hoop. Maar de besmettingen lopen weer op, dus er zullen nieuwe maatregelen komen.

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart. Evelien Thielen is tien jaar geleden vanuit Vlissingen naar Oostenrijk vertrokken. Ze woont met haar gezin in het toeristische dorpje Ehrwald, aan de voet van de Zugspitze.

Evelien zit even niet in Oostenrijk, maar in de zon aan het Gardameer