Zeeuwse wijnboeren vestigen alle hoop op zonnige nazomer

Voor wijnboer Johan van de Velde wordt het spannend. Op Schouwen-Duiveland, even buiten het typische Zeeuwse ringdorp Dreischor, ligt Wijnhoeve De Kleine Schorre. Zo'n twaalf hectares staan vol druivenranken. Maar Johan weet nog niet hoe goed of slecht de oogst zal gaan worden. "Dit jaar is het kouder geweest en zullen we dus later gaan plukken. Pas rond half oktober. Dat is geheel afhankelijk van wat het weer de komende weken brengt."

De jaren 2013 en 2016 waren vergelijkbaar qua weer. In 2016 kregen we nog een mooie nazomer, in 2013 bleef het regenen. "Uiteindelijk 2016 was een van onze mooiste jaren ooit. De zon is belangrijk voor de afrijping, vanwege de fotofotosynthese."

Langer (en duurder) plukken

Mocht de zon uitblijven dan gaat het oogsten een stuk meer tijd kosten. "Dan wordt het misschien in meerdere keren plukken. Je pakt dan steeds alleen de rijpste trosjes. Dan ben je in plaats van drie weken plukken, wel zes of zeven weken zoet. En dan wordt het voor ons dus veel duurder."

Maar het meest rampzalige zou zijn als het blijft regenen. "In het echte leven is water bij de wijn weleens nodig. Maar water bij echte wijn komt de smaak niet ten goede. Dan blijven de planten water opzuigen en verdun je de smaak van de druiven en dus uiteindelijk ook de smaak van de wijn."

Johan van de Velde is nog niet bezorgd om zijn 12 hectare druivenranken (foto: Omroep Zeeland)

Een andere teler is Ronald Blomme van Wijngaard 't Biezenhof in Eede. Ook hij beschouwt het seizoen nog niet als verloren. "Qua aantal kilo's zal het een stuk minder zijn. Dat komt omdat bepaalde rassen bij ons veel schade hebben geleden vanwege meeldauw."

Dat is een schimmel die veroorzaakt wordt door de vele regen. "Dat was precies in de bloeiperiode in juni en daarom zijn er dus flink wat minder trossen. De trossen die er nog wel hangen, kunnen nog flink zon gebruiken. Het kan alle kanten op. Een mooie nazomer is belangrijk voor de afrijping. Dat is zelfs in Frankrijk het geval."

Als de mooie nazomer nog gaat komen, dan komt Blomme uit op ongeveer de helft van het aantal flessen wijn als je het vergelijkt met de afgelopen jaren. "Dat is dus best wel een domper, Maar als de kwaliteit daarvan goed is, dan zijn we daar alsnog tevreden mee."

Ronald Blomme van Wijngaard 't Biezenhof (foto: Omroep Zeeland)

Voor hobbywijnboeren Simon en Anita van Keulen en dochter Andrea Labeur draait het kweken van de druiven vooral om plezier. "We hebben allemaal een andere baan, dus we maken ons in die zin geen zorgen. We vinden het vooral jammer om minder te kunnen verkopen en mensen teleur te moeten stellen."

Het weer heeft ook hen parten gespeeld. Maar er was nog een tegenvaller. "Er is veel regen gevallen en dan ineens was het broeierig. Dan is er veel kans op schimmel. Dat kan lekker gedijen." Ook voor hen is het nog even duimendraaien en afwachten. Normaal gesproken wordt er in september geplukt. Maar dit jaar wordt het oktober. "We hebben een slecht voorjaar en een slechte zomer gehad. Alle hoop is gevestigd op het naseizoen, dan zal het nog enigszins wat worden."