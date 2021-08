Nel pleit voor meer sociale controle na diefstal op klaarlichte dag: 'Ik voel me onveilig'

Nel vertelt over haar gestolen fiets en het gevoel van onveiligheid dat dat in haar losmaakt. (foto: Omroep Zeeland)

"Ik was zomaar een kwartiertje in de winkel en had mijn net nieuwe e-bike op slot buiten voor de winkel in Oost-Souburg gezet. De fietsenrekjes stonden al vol, dus ik kon 'm niet aan de ketting hangen, daar was ik al een beetje bezorgd over", vertelt Nel met tranen in haar ogen. "Ik weet het, het is maar materiaal, maar ik zou zo graag willen dat we allemaal wat meer naar elkaar omkijken. Dat dat tegenwoordig zo weinig meer gebeurt, dat vind ik zo erg. Meer controle zou diefstal tegen kunnen gaan."

'Verdachte omstandigheden sneller melden'

Nel's fiets werd op klaarlichte dag in een drukke dorpsstraat meegenomen. Niet alleen Nel, maar ook de politie zou willen dat omstanders wat meer een oogje in het zeil houden. "Mensen zouden verdachte omstandigheden sneller moeten melden", zei wijkagent Douwe de Vries van Schouwen-Duiveland in een waarschuwing die de politie eerder deze week deed. "Wanneer je iemand een fiets in een busje ziet laden, bel direct de politie. Dan kunnen wij meteen uitzoeken of het om diefstal gaat."

'Net als vroeger een oogje in het zeil houden'

"Ik hoop dat de sociale controle meer terugkomt", zegt Nel. "Vroeger werd mij altijd verteld dat ik moest opletten als de buren bijvoorbeeld op vakantie waren. Ik heb nu helemaal niet meer het gevoel dat dat echt nog gebeurt en dat geeft een onveilig gevoel." Ze hoopt op meer sociale controle in Zeeland. "Dat we allemaal een beetje een oogje in het zeil houden voor elkaar."

En als iemand zaterdagmiddag iemand met een elektrische fiets heeft zien lopen in de Kanaalstraat in Oost-Souburg... Nel houdt zich aanbevolen.

