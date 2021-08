Goedemorgen! Noodopvang, gestolen fiets en zomer ten einde

De Zeelandhallen hebben eerder gediend als noodopvang voor vluchtelingen. Tussen juli 2015 en oktober 2015 en van november 2015 tot en met augustus 2016 zaten er tussen de 400 en 500 vluchtelingen, van wie de asielprocedure nog moest beginnen. Ze kwamen voornamelijk uit Syrië en Eritrea.

Wijkagent waarschuwt fietsers om hun fiets goed op slot te zetten (foto: Omroep Zeeland)

Dit weekend brachten we het nieuws dat de maand augustus een 'topmaand' is als het gaat om diefstal van fietsen. Daar kan mevrouw Verkeste uit Oost-Souburg over meepraten. Haar nieuwe E-bike werd zaterdagmiddag gestolen in de Kanaalstraat. "Omdat het druk was met fietsen bij de beugels waar je de fiets met een ketting aan vast kan doen was er voor mijn fiets geen plek meer. Dus vlak voor het raam bij de winkel gezet. Ik was nog geen tien minuten in de winkel en toen ik mijn fiets wilde pakken...weg fiets."

Ze heeft aangifte bij de politie gedaan.

Een van de spaarzame stranddagen van dit jaar (foto: Omroep Zeeland)

En het is weer (bijna) voorbij die mooie zomer. Was die dan al begonnen? Daar zullen de meningen ongetwijfeld over verschillen. In ieder geval is het officieel zo dat de meteorologische zomer na vandaag eindigt. Wij maken de balans op en vragen later vandaag op Instagram en Facebook aan jou welk cijfer je de zomer geeft. Houd je niet in.

Pompoenen in Kloetinge (foto: Omroep Zeeland)

Het weer

Het blijft vandaag droog. Af en toe wat wolkenvelden, maar we krijgen flinke zonnige perioden cadeau. De noord tot noordoosten wind is matig en vanmiddag wordt het rond de 20 à 22 graden. Vannacht komt er aan de kust wellicht een bui over, maar ook morgen zal het weer vrij zonnig zijn. Fijne dag!